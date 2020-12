PRESIDENTE DA ASPRA SERGIPE CONVOCA ASSEMBLEIA GERAL PARA O PRÓXIMO DIA 18

16/12/20 - 05:45:12

O Cabo PM Isaías Silva, Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe, no uso das suas prerrogativas estatutárias, vem de público convocar a todos os associados da entidade para a assembleia geral extraordinária do dia 18 de dezembro (sexta-feira), às 09 horas para deliberarem sobre as seguintes pautas:

01 – UNIFICAÇÃO com outras associações;

02 – Criação de Comissão Fiscal para apreciação das contas 2019/2020;

03 – Revisão do Quadro de Funcionários da entidade;

04 – Contratação do novo advogado cível (Dr Plínio);

05 – Recomposição do quadro de Diretores.

O Presidente da entidade ainda convocou uma reunião de urgência com todos os diretores para deliberarem outras pautas de interesse da entidade para esta quarta feira, 16/dez.

ASCOM ASPRA/SE