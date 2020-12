CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM SUBTENENTES DO CBMSE PARA TRATAR DE VAGAS

16/12/20 - 06:54:52

Os Subtenentes do Corpo de Bombeiros de Sergipe se reuniram, mais uma vez, nesta terça-feira (15) com o deputado estadual Capitão Samuel. A conversa teve o objetivo de saber do andamento do projeto que torna efetivas as vagas de Segundo tenente do quadro QOBM para o quadro QOABM. No CBMSE, o quadro foi transferido, mas de forma temporária e agora eles querem efetivar.

Já foi realizada uma reunião com o Comando do Corpo de Bombeiros, onde ele concordou com a efetivação destas vagas. Para o momento resta aguardar que o projeto seja enviado para a Casa Civil. Em seguida ele será encaminhado para a Alese, onde acontecerá a devida aprovação.