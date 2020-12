SEAGRI firma convênio com o IFS para oferta de estágio remunerado

16/12/20 - 06:17:54

Na última segunda-feira, 14, a Secretaria de Estado da Agricultura (SEAGRI) firmou convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS/SE), com o objetivo de contribuir para a formação de futuros profissionais, através da oferta de estágio remunerado nas áreas de Ciências Agrárias e Turismo (rural). O Estágio terá validade de um ano e servirá como complementação do processo de ensino e aprendizagem, em conformidade com os currículos da instituição de ensino.

Na sede do IFS, o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, foi recebido pelo pró-reitor de Ensino, Alysson Barreto, que destacou o ineditismo da parceria. “Estamos aqui recebendo o secretário de Estado da Agricultura de Sergipe para assinar um termo de cooperação para oferta de estágio aos nossos estudantes, uma parceria inédita entre o IFS e a Seagri”, pontuou.

A diretora de Assuntos Estudantis e professora da Unidade de Ensino, Hirineia do Nascimento, explicou sobre a importância da parceria. “Esse convênio é de suma importância para os nossos alunos porque vai possibilitar que eles tenham experiência no campo de trabalho, especialmente nas Ciências Agrárias, que a gente tem certa dificuldade para encontrar campo para estágios. Também na parte de Turismo, com o turismo rural, que decresceu no estado, passa a ser uma opção para os nossos estudantes, para, no futuro, se dedicarem a essas áreas”.

O secretário André Bomfim destacou o benefício da parceria para a formação desses futuros profissionais e para o fortalecimento da agricultura. “Viemos agradecer a todos os professores do Instituto Federal por confiar nessa parceria com a Seagri. São dois termos de cooperação, um na área de agroecologia e outro na área de turismo rural, e esperamos muito em breve estar com esses alunos conosco, para que a gente possa contribuir com a sua formação profissional, unindo teoria e prática, além de fortalecer cada vez mais a agricultura do nosso estado”.

SEAGRI/SE