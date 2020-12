Seduc entrega Currículo do Ensino Médio ao Conselho Estadual de Educação

16/12/20 - 14:01:57

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) realizou nesta quarta-feira, 16, a entrega simbólica do Currículo de Sergipe – Ensino Médio ao Conselho Estadual de Educação de Sergipe (CEE/SE), documento que será apreciado para então ser homologado. Elaborado por uma equipe de redatores, o currículo contempla a Formação Geral Básica e as seguintes áreas de conhecimento: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas Tecnologias, Linguagens, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, além dos Itinerários de Formação Técnica Profissional e Propedêuticos.

Para o secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, a entrega simbólica, haja vista que o documento foi encaminhado no dia 30 de novembro via e-doc ao CEE, representa uma etapa importante na construção do Currículo do Ensino Médio, “o qual foi elaborado com ampla participação de diversos segmentos, a partir de Consulta Pública da comunidade, e agora, com a avaliação e deliberação final do órgão máximo e normativo da educação no Estado: o Conselho Estadual de Educação, que, com certeza, fará uma belo trabalho para a conclusão de implantação do currículo”, disse.

O presidente do CEE, professor João Bosco Argolo Delfino, acompanhado da vice-presidente Luana Boamorte, destacou a importância do trabalho integrado com a Seduc. “Estamos recebendo oficialmente das mãos do secretário o currículo para que ele seja implementado nas escolas em 2022. Já começamos a trabalhar nesse documento. Tivemos uma comissão por meio do Departamento de Educação (DED), que trabalhou muito bem com todos os seus colaboradores, com representantes também das redes particulares e municipais de ensino. É um documento muito importante que vai nortear as unidades que trabalham com ensino médio, e nós dos conselhos, estamos empenhados para que ele seja aprovado até março”.

Antecedendo a conclusão e entrega do documento, a Seduc lançou, em julho de 2020, a Consulta Pública da Proposta Preliminar do Currículo de Sergipe – Ensino Médio, para professores, gestores e comunidade em geral enviarem suas contribuições. A primeira consulta foi realizada em dezembro de 2019, momento em que a coordenação estadual do Currículo de Sergipe recebeu contribuições para a Formação Geral Básica.

Segundo a professora Ana Lúcia Lima Muricy, diretora do DED e coordenadora Estadual da BNCC Sergipe, esse é um momento muito feliz porque são competências e habilidades essenciais para serem asseguradas aos estudantes do ensino médio. “O currículo vai embasar a implementação do Novo Ensino Médio. Nossa expectativa é de que essa política realmente traga resultados positivos na melhoria dos nossos índices educacionais, por meio de uma educação que atenda às necessidades dos alunos jovens e adolescentes do século XXI”, declarou.

A coordenadora de etapa do Currículo do Ensino Médio e do Serviço de Ensino Médio da Seduc, professora Isabella Santos, conta que na fase de consulta pública foram colhidas mais de 2 mil contribuições, e detalha o processo. “A gente conseguiu participação de 70% dos municípios sergipanos. Fizemos um seminário de discussão do currículo, remotamente, que culminou na consolidação do processo de elaboração da etapa do Ensino Médio”, frisou ela, que estava acompanhada da professora Rivânia Andrade, articuladora de Formação Técnica Profissional no Currículo e coordenadora do Serviço de Educação Profissional da Seduc.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM