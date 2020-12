Turismo tem saldo positivo de 2.474 vagas de empregos formais em setembro e outubro

16/12/20 - 10:36:26

Setor reage positivamente e taxa de empregos no setor do Turismo volta a crescer em Sergipe

O setor turístico dá sinais de recuperação e volta a gerar empregos e fortalecer a economia em Sergipe. De acordo com o levantamento, a recuperação começou a acontecer a partir do mês de agosto, ao passo que, nos meses seguintes, apresentou resultados mais vantajosos, como em setembro, com saldo positivo de 867 contratados e em outubro com 1.607 novos postos de trabalho, totalizando o saldo positivo de 2.474 novos empregos nos dois meses.

As informações foram levantadas pela pesquisadora da USP e presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio/SP, Doutora Mariana Aldrigui Carvalho.

O início de 2020 foi animador para o turismo sergipano, com crescimento na geração de emprego e renda, com a criação de novos negócios e o fortalecimento da economia.

O mês de fevereiro (último mês antes da pandemia) foi encerrado com saldo positivo de 731 novos postos de trabalho no setor.

Porém, a pandemia do Novo Coronavírus causou impactos enormes na geração de empregos em Sergipe com resultados negativos, em virtude dos meses de março, abril e maio que puxaram a taxa de demissões, sendo abril o mês em que atingiu o pico, com saldo negativo de 3.802 postos de trabalho.

“O Turismo é um setor da economia que responde muito rápido aos estímulos. Não estamos ainda nos patamares de empregos do período pré-pandemia, mas os números recentes demonstram um cenário animador, com crescimento mês a mês de forma consistente” avalia o secretário de Turismo de Sergipe, Sales Neto.