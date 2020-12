“Estamos juntos para poder trabalhar pelo povo de Capela”, afirma Silvany durante diplomação

17/12/20 - 13:21:22

A Justiça Eleitoral confirmou, na manhã desta quinta-feira, 17, a vontade popular. Em uma solenidade presidida pela juíza da 5ª Zona Eleitoral, Dra. Cláudia do Espírito Santo, a primeira mulher reeleita prefeita no município de Capela, Silvany Mamlak, o vice-prefeito eleito, Toninho Arimatéa e vereadores eleitos no último pleito eleitoral foram diplomados.

“Quero retribuir a confiança. Serei a prefeita de todos, sem distinção. Estamos juntos para poder trabalhar pelo povo da Capela. Somos representantes legítimos da nossa população”, afirmou Silvany em seu pronunciamento.

“Serei eternamente grata ao povo da nossa Capela, por sonhar o sonho de uma cidade melhor comigo. Juntos, faremos a Capela de todos nós, a Princesa dos Tabuleiros. Uma cidade de povo trabalhador, ordeiro, acolhedor, que me acolheu como filha adotiva desta cidade”, agradeceu.

“Não tenha dúvida. Estou entrando neste segundo mandato com muito mais entusiasmo para continuar trabalhando, cumprindo e honrando com a minha palavra na política de nossa cidade”, garantiu.

Participação da mulher na política

Silvany também ressaltou o papel da mulher em seu pronunciamento. “Ser mulher é um dom de Deus. Isso nos faz firmes e fortes e fico feliz ao ver, hoje, a Câmara de Vereadores com quatro mulheres eleitas vereadoras”, destacou, reforçando a importância da participação feminina na política.

“Quando eu decidi vir para a vida pública, eu disse ‘a família vai aumentar, pois faço política como extensão da minha família, questão de estar ali diariamente. E essa eleição foi desafiadora pois a auto-afirmação política de uma mulher foi muito difícil, mas Deus é maravilhoso e nos permitiu que estejamos à frente de nosso município”, concluiu.

Da Assessoria de Comunicação

Foto: René Willian