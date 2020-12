Governo de Sergipe promove Famtour com agentes de viagens do interior de São Paulo

17/12/20 - 06:15:24

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com empresas do setor turístico, está realizando um Famtour com 16 agentes de viagens da operadora Mondiale, que faz parte da Ancoradouro, grupo que possui uma das maiores operações de turismo em Campinas, interior de São Paulo.

A ação promocional iniciou nesta quarta-feira (16), e terá cinco dias de intensa programação, encerrando no domingo (20). Na programação, visitas técnicas exploratórias aos principais atrativos de Sergipe.

Além disso, os agentes estão recebendo todas as informações técnicas e a capacitação in loco, tendo a oportunidade de conhecer a infraestrutura turística, composta por atrativos naturais, bares e restaurantes, com o intuito oferecer e comercializar, com maior segurança, os produtos turísticos de Sergipe.

Estão previstas visitas à Crôa do Goré e Ilha dos Namorados e City Tour na cidade de Aracaju. Em Canindé do São Francisco, os agentes visitarão a região do cangaço, navegarão e terão a oportunidade de mergulhar nas águas do Velho Chico, vivendo experiências únicas em nosso destino.

A ação é fruto da parceria construída entre o Governo de Sergipe e a Mondiale, com o intuito de inserir o destino Sergipe nas prateleiras das centenas de agências de viagens que vendem pacotes turísticos da operadora.

“Estivemos recentemente em São Paulo estreitando os laços comerciais com a Mondiale, que possui um público com poder aquisitivo e que adora viajar pelo Nordeste. Por meio desse Famtour, os agentes da empresa terão a oportunidade de conhecer os encantos de nosso Sergipe, que estará nas prateleiras das agências de viagens da região de atuação”, disse o secretário de turismo, Sales Neto.

Esse Famtour está sendo possível através da parceria entre a Secretaria de Estado do Turismo com a empresa aérea Gol, ABIH-SE, Abrasel, Prefeitura de Aracaju, MFtur, Solares e TopTur.

Fonte e foto assessoria