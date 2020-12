Governo do Estado apresenta à imprensa novas instalações do Zoológico de Aracaju

Reabertura para a população sergipana será neste sábado, 1

Espaço de lazer que agrada crianças, jovens e adultos, o Zoológico de Aracaju apresenta as novas instalações à imprensa, na manhã desta sexta-feira (18). O encontro acontece no Parque Governador Rollemberg Leite, localizado no bairro Industrial, Zona Norte da capital sergipana. Idealizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), por meio da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), o projeto viabiliza a melhoria das condições de vida dos mais de 400 animais silvestres e a educação ambiental dos visitantes. A reabertura para a população sergipana será neste sábado, 19.

Com essa iniciativa, uma ferramenta de estímulo à conscientização e educação ambiental do local começa a ser colocada em prática no local com as visitas assistidas. Outra novidade, relativa à preservação dos animais, se dá através da construção do Centro para Triagem de Animais Silvestres (Cetas), espaço que contribui, em particular, com o cuidado com cada espécie resgatada pela equipe técnica da Adema, fora de suas condições normais de saúde e dos bichos que moram no Zoológico da cidade.

O diretor-presidente da Adema, Gilvan Dias, enalteceu o ofício do órgão ambiental e de toda equipe do Zoo durante o processo. “Um momento especial para os servidores da Adema e a sensação é de dever comprido com a sociedade sergipana, pois agora podemos apreciar as nossas belezas naturais com mais segurança e cuidado especial com os nossos animais”, pontuou.

Medidas de Seguranças

Em virtude da pandemia da Covid-19, durante a reabertura do Zoológico, algumas medidas sanitárias de combate ao vírus serão tomadas. O uso de máscara é obrigatório, o álcool em gel estará disponível para os visitantes, além da importância de manter o distanciamento social. Durante o evento, serão expostos todos os protocolos para visitação ao público em tempos de pandemia.

