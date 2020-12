INFLUENCIADORA SE DESCULPA APÓS CRITICAR RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS

17/12/20 - 11:11:44

A influenciadora digital de Sergipe, Sheilla Raquel, que está sendo investigada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do estado por suspeita de intolerância religiosa, pediu desculpas publicamente na noite dessa quarta-feira (16). A Secretaria de Segurança Pública informou nesta quinta (17) que ela já foi intimada prestar esclarecimentos.

Em novo vídeo divulgado, Sheila Raquel aparece ao lado de mãe Jô, em um terreiro. “Na minha fala foi perceptível a ignorância, a falta de conhecimento. Sou uma pessoa desprovida de qualquer preconceito. E peço desculpas a todas as pessoas que eu magoei”, disse a influenciadora.

Sheila Raquel aparece com a ialorixá Mãe Jô de Ogum, e reconhece os erros. “É ignorância pura na minha fala. Eu quero me dirigir às pessoas as quais eu ofendi e magoei. Eu sinto muito. Na minha fala é perceptível a falta de conhecimento, a minha ignorância. Eu jamais queria magoar. Sou uma pessoa totalmente desprovida de qualquer preconceito”, disse.

Relembre – A Delegacia de Atendimento a Crimes Homofóbicos, Racismo e Intolerância Religiosa (Dachri), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, está investigando o caso de racismo religioso que teria sido praticado pela influenciadora digital, por meio de vídeo divulgado nas redes sociais.