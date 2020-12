Oliveira Júnior se torna membro do Conselho Superior da Agrese

17/12/20 - 12:12:37

Na Sessão Extraordinária Mista da manhã de hoje (17), os deputados aprovaram, por unanimidade, ao Decreto Legislativo de nº 82/2020, que indica o nome de Oliveira Júnior para membro do Conselho Superior da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (AGRESE).

No dia de ontem (16), Oliveira Junior foi avaliado pela Comissão Especial da Agrese – formada por deputados da Casa Legislativa. Na ocasião, os deputados arguiram o candidato, que também obteve a aprovação unânime da comissão parlamentar.

Atualmente Oliveira Junior é o superintendente do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (PPPs),e o seu nome para ingresso no Conselho Superior da Agrese foi indicado pelo governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD).

Período

De acordo com o regimento Interno da Agrese, os membros do Conselho Superior devem ter mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução, a qual também deve ser aprovada da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Por Stephanie Macêdo

Foto: Jadilson Simões