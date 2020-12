Papai Noel dos Correios Digital – Quase 2 mil cartinhas ainda estão sem padrinhos

A primeira edição 100% online do Papai Noel dos Correios, mais uma vez, uniu os brasileiros em prol de uma das maiores campanhas de responsabilidade social do país. Nesta edição de 2020, quando a ação passou por adaptações para dar continuidade, com segurança, a esta tradicional corrente do bem, aproximadamente 100 mil cartas foram disponibilizadas na internet, sendo que 75% delas já foram adotadas em todo o Brasil. Padrinhos e madrinhas que ainda pretendem adotar cartinhas ou que precisam levar os presentes aos pontos de coleta devem se apressar. Em Sergipe, termina nesta sexta-feira (18) o prazo para adoção, e segunda (21) é o último dia para que os padrinhos entreguem os presentes em uma agência dos Correios. Ainda há cerca de 2 mil cartinhas não apadrinhadas. Para adotar, basta acessar o blog da campanha, clicar em “Seja você Noel” ou “Adotar agora”, preencher um breve cadastro e seguir os passos indicados. Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e as sugestões de locais para entrega dos presentes. Os Correios estão recebendo os presentes presencialmente, sempre com atenção aos protocolos de segurança – uso de máscaras e distanciamento –, para evitar aglomerações. As datas, locais e horários de funcionamento dos pontos de entrega em cada estado estão disponíveis no blog da campanha. Sonhos e esperança – Por mais de 30 anos, a campanha mobiliza empresas, empregados e sociedade em geral, com objetivo de – por meio da escrita -, renovar o sentimento de fraternidade entre crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. Apesar do contexto adverso que o mundo vive neste ano, os sonhos seguem vivos no imaginário infantil. O Natal da Dhemille Rianna, de 9 anos, já foi diferente e especial. A menina, moradora de Aparecida de Goiânia/GO, realizou o sonho de ter uma festa de aniversário com o tema do seu desenho preferido: a corajosa Moana, personagem da Disney. Os padrinhos Rondinely Leal e a esposa Cleia Valadão, decoradora de festas infantis, junto com amigos, capricharam na confraternização, que teve bolo, doces, refrigerante, pipoca e até lembrancinhas para os convidados. No Paraná, o sonho de Samuel Freitag da Silva de ganhar uma camisa do time do coração superou qualquer expectativa. O menino de 6 anos foi convidado pelo padrinho da sua cartinha, o Athletico Paranaense, a receber uma camisa número 11 autografada e personalizada com seu nome, na Arena da Baixada, estádio do clube de futebol. As crianças também refletiram em seus pedidos a esperança de dias melhores para o futuro, entre eles “que o Natal, em nenhum dia, seja cancelado”, como pede a Maira Severo (8), de Demerval Lobão (PI). Já a Helena de Jesus (9), de São Mateus (ES), confessa que “não vê a hora de retornar para o colégio.” Com essas e tantas outras histórias emocionantes, os Correios compreendem que a campanha digital deste ano cumpriu sua missão de promover a magia do Natal por meio da solidariedade tão peculiar do povo brasileiro. Acompanhe a campanha Papai Noel dos Correios Digital também nas redes sociais da empresa.