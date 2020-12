EDVALDO NOGUEIRA E VEREADORES DE ARACAJU SÃO DIPLOMADOS PELO TRE/SE

“É um momento muito importante, porque reafirma a votação que tivemos. No meu caso pessoal, uma alegria extraordinária porque vou ser o primeiro prefeito na história de Aracaju a ter quatro mandatos, o que é uma coisa muito importante, e dá uma alegria e uma honra. Ua responsabilidade muito maior, porque mostra que a população aprovou o nosso mandato”, disse Edvaldo.

Durante a cerimônia, o juiz eleitoral, José Pereira Neto, destacou a importância do ato de diplomação como sendo parte importante da democracia, e destacou a responsabilidade dos eleitos perante a população. “Aos vencidos cabe reconhecer a vontade soberana do povo, aos vencedores cabe honrar os compromissos assumidos. Todos em paz e harmonia. Devemos trabalhar visando o bem da coletividade”.

Depois da diplomação, os eleitos tornam-se aptos a tomar posse do cargo para o qual foram democraticamente escolhidos. A cerimônia de diplomação dos eleitos em Aracaju foi realizada no auditório do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE).

Em virtude das restrições impostas pela pandemia, o evento não foi aberto ao público. E somente os diplomados, poucos convidados e algumas autoridades tiveram acesso ao local.