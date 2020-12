RADIOPATRULHA APREENDE 9,5 QUILOS DE MACONHA E 400 GRAMAS DE COCAÍNA

17/12/20 - 10:00:33

O Batalhão de Radiopatrulha apreendeu no final da noite desta quarta-feira (16), aproximadamente 10 quilos de entorpecentes, sendo 9,5 quilos de maconha e 400 gramas de cocaína, no bairro Santa Maria, no Loteamento Ponta Asa.

Os Militares do BPRp realizavam ações de policiamento preventivo na zona sul da capital sergipana, quando populares informaram que na Rua A do Loteamento Ponta da Asa, no bairro Santa Maria, um indivíduo estava realizando a comercialização de entorpecentes na localidade.

Diante da informação recebida, os radiopatrulheiros deslocaram-se com brevidade ao local e notaram que um indivíduo com as mesmas características da denúncia, ao notar a presença policial, empreendeu fuga e abandonou alguns materiais que, após realização de uma varredura policial no local, foi encontrado.

Dentre os materiais, foram apreendidos 9,5 quilos de maconha e 400 gramas de cocaína, uma balança de precisão e documentos pessoais.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi apresentado por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto BPRp