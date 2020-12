Reeleito, Iggor Oliveira é diplomado e garante ainda mais trabalho por Poço Verde

17/12/20 - 05:40:37

Em solenidade trasmitida pelas redes sociais devido à Pandemia do Covid-19, o prefeito reeleito de Poço Verde Iggor Oliveira recebeu seu diploma para governar a cidade por mais 4 anos.

Filho do líder político poçoverdense Everaldo Oliveira, ex-Deputado federal e prefeito do municipio por duas vezes, Iggor Oliveira foi eleito pela primeira vez em 2016 derrotando seus opositores e mostrando ao Estado a força política e o legado do seu pai, Everaldo.

Com uma gestão moderna, dinâmica e transparente, Iggor Oliveira ocupou as redes sociais na busca por diálogo e construção de uma gestão participativa. E foi assim que em pouco tempo ele atingiu a marca de prefeito que mais fez por Poço Verde, que construiu mais obras e que colocou a cidade num rumo de progresso e desenvolvimento, mesmo após receber a prefeitura fruto de uma gestão caótica, desorganizada e que atrasou o município e a qualidade de vida do seu povo por anos.

Prefeito sergipano destaque no combate ao Covid-19, Iggor Oliveira disse que a saúde continuará sendo prioridade em sua nova gestão. Como também garantiu em seu discurso que vai continuar trabalhando ainda mais por toda cidade e buscando projetar Poço Verde para o futuro, cuidando de áreas importantes como a própria saúde, educação, segurança pública e de todas aquelas demandas que tem necessidade de um olhar e trabalho com ainda mais força, tópico de quem é líder e conhece às necessidades do seu povo.

No final do discurso, Iggor destacou algumas das suas principais obras e pediu aos vereadores do município que promovam um mandato de união.

“Por fim, peço aos vereadores que façamos um trabalho de união. Vocês foram eleitos como eu fui, representando a maioria, mas precisamos trabalhar pra todos.”, finalizou.

Por Leonardo Leal