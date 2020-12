Representantes de associações militares se reuniram no gabinete do Capitão Samuel

Representantes de associações militares (AMESE, ASMIRP, ASPMAIS, ASPRA/SE e ÚNICA) se reuniram no gabinete do Capitão Samuel para deliberarem sobre a pauta da unificação das entidades e assim ficou decidido:

-ASMIRP, AMIRES e ASPMAIS, entidades representativas da reserva e pensionistas já deliberaram pela unificação dessas 3 entidades;

-AMESE, ASPRA/SE e ÚNICA vão se reunir já no dia 05 de janeiro/2021 para avaliarem as condições financeiras de cada entidade, com apreciação dos ativos e passivos, levantamento de patrimônio e outros temas inerentes ao debate de fusão dos CNPJ’s.

Com a decisão de unificação das 3 entidades da reserva, com a marcação de uma data já para o início do próximo das outras entidades, a reunião sai com saldo positivo tendo em vista à predisposição de todas as entidades que compareceram.

Finte e foto assessoria