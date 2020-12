Câmara aprova Orçamento da Prefeitura e vereadores dizem que sessão foi vergonhosa

18/12/20 - 19:33:06

Apesar de 26 emendas da oposição e duas da situação, o Projeto do Orçamento de Prefeitura de Aracaju, posto em votação na última sessão legislativa da Câmara Municipal, ocorrida nesta sexta-feira (18) foi aprovada sem nenhuma discussão e retornou ao Executivo do mesmo jeito que chegou ao legislativo. O prefeito reeleito Edvaldo Nogueira (PDT), vai sancioná-lo do jeito que fora enviado para a Câmara.

A sessão, presidida pelo vereador Nitinho Vitale, foi muito tumultuada, porque os vereadores de oposição exigiram que as emendas fosse postas em votação, o que não aconteceu, o que fez a vereadora Emilía Corrêa (Patriotas) dizer que o presidente da Casa “não cumpre regras” e o acusou de conduzir as sessão de forma de forma “ditatorial e com falta de respeito”.

Referindo-se ao presidente, Emília disse que “o senhor não é mais autoridade aqui do que ninguém” e pediu que ele respeitasse a sua pessoa, acrescentando que Nitinho estava “desrespeitando uma vereadora”. O vereador Lucas do Aribé (Cidadania) chegou a dizer que “esta sessão está uma bagunça” e o presidente da Casa, Nitnho Vitale, respondeu que “isso aqui não virou palhaçada.

Lucas do Aribé voltou a falar e classificou: “essa sessão de hoje é uma vergonha”. Apesar da revolta dos vereadores da oposições, autores de 26 emendas, o Projeto do Orçamento de 2021, enviado pelo Prefeitura de Aracaju, foi aprovado sem nenhuma alteração e será sancionado do mesmo jeito que foi protocolado na Câmara Municipal.