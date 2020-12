Centro de diabetes e a associação sergipana de proteção ao diabético realizam doações

18/12/20 - 05:52:40

Na tarde desta quinta-feira, dia 17, o Centro de Diabetes e a Associação Sergipana de Proteção ao Diabético (ASPAD), que tem à frente o renomado médico Dr. Raimundo Sotero, realizaram entregas de diversas cestas básicas a três instituições filantrópicas, quais sejam: Bethesda Casa de Misericórdia (de Itaporanga D’Ajuda), Igreja Batista Nova Dimensão (de Capela) e a Paróquia Santa Tereza D’Ávila (de Aracaju).

Durante a entrega, o Dr. Sotero, fez questão de agradecer a todos os seus parceiros que ajudam nesta ação solidária, que é constante, com o objetivo de ajudar instituições que prestam serviços à sociedade. Uma verdadeira corrente de amor e solidariedade.

Os representantes das instituições agraciadas com estas doações fizeram questão de agradecer as doações efetuadas, principalmente neste momento de pandemia e de alta dos gêneros alimentícios, que chegam em muito boa hora e que certamente ajudará sobremaneira no trabalho realizado em prol de pessoas carentes.

Parabenizamos ao Centro de Diabetes de Sergipe (CDS) e a Associação Sergipana de Proteção ao Diabético (ASPAD) por este trabalho incansável e solidário em prol de ajudar quem necessita.

Matéria e foto do blog Espaço Militar