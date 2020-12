COM A MINISTRA DAMARES, HELENO SILVA FALA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O NE

18/12/20 - 05:38:24

O ex-deputado e pré-candidato a vaga na Câmara Federal, Heleno Silva (Republicanos), reuniu-se nesta quinta-feira (17) com a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para tratar sobre as políticas públicas voltadas para o Nordeste.

“A ministra Damares tem uma história com Sergipe. Inclusive, no ano passado, ela foi homenageada com o título de cidadania sergipana, concedido em reconhecimento ao importante trabalho social que Damares desenvolveu no estado. Então, é uma pessoa que sempre faz questão de falar do seu amor por Sergipe e de lutar para incluir nosso estado nos projetos criados pelo ministério”, ressaltou Heleno.

Durante o encontro, o ex-deputado aproveitou para parabenizar a ministra pela conquista de recursos para Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). “A atuação de Damares possibilitou que o Governo Federal aprovasse a liberação de R$ 160 milhões para auxiliar os asilos de todo Brasil no combate à Covid-19. Em Sergipe foram contemplados asilos de Aracaju, Glória, Itabaiana e São Cristóvão, entre outros municípios. Foi uma ação importantíssima em benefício de uma parcela da população que muitas vezes é esquecida”, concluiu Heleno.