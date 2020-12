Luciano visita prédio do Ministério da Fazenda para reforma e restauração

18/12/20 - 14:01:38

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, visitou na manhã desta sexta-feira, 18, o antigo prédio histórico do Ministério da Fazenda. O objetivo da visita foi conhecer a estrutura do edifício, e avaliar a proposta de reforma e recuperação do prédio histórico, localizado na praça Fausto Cardoso, em Aracaju. O convite da visita ao prédio foi feito pelo juiz Federal e diretor do Foro da Justiça Federal em Sergipe, Ronivon de Aragão.

Também participaram da comitiva de visita ao prédio, o diretor administrativo da Alese, Roberto Bispo, o diretor de Comunicação, Irineu Fontes e o engenheiro da Superintendência do Patrimônio da União, Emanuel Oliveira. A perspectiva é que a reforma do prédio, o mais antigo da praça Fausto, seja feita em parceria entre a Assembleia Legislativa de Sergipe, Tribunal de Justiça, e a SPU.

Segundo explicou o presidente Luciano Bispo, a vista foi essencial por ter sido possível verificar toda a parte física do edifício. “A primeira vista o prédio não está tão deteriorado. O serviço de engenharia da Alese fará uma avaliação minuciosa da estrutura, e em seguida, um orçamento. Após essa fase, iremos entrar em contato com a SPU e com a própria Justiça Federal para realizar uma parceria e assim restabelecer esse prédio, que é patrimônio público”, declarou Luciano.

O juiz Federal Ronivon de Aragão explicou que os órgãos envolvidos: Alese, SPU e a Justiça Federal, estudam uma parceria para a destinação conjunta do uso da edificação, que faz parte da memória e do patrimônio público de Aracaju.

Foto: Joel Luiz

Por Stephanie Macêdo