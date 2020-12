MELHOR DENTISTA DO MUNDO: REPRESENTANTE DE ARACAJU ESTÁ ENTRE OS FINALISTAS

18/12/20 - 09:06:27

No dia 21 de dezembro, termina o evento virtual “Feliz por Ajudar” e ocorre a premiação do “Melhor Dentista do Mundo”, organizados pela OSCIP Turma do Bem.

Quais os dentistas da Turma do Bem que mais se dedicaram ao voluntariado na Odontologia em 2020? Nesta segunda-feira, dia 21 de dezembro, conheceremos o vencedor do prêmio Melhor Dentista do Mundo, que pertencem ao grupo de 17.400 voluntários da OSCIP Turma do Bem. Entre os dentistas mais ativos na prestação de serviços odontológicos gratuitos para jovens carentes e mulheres vítimas de violência, está o Dr. Martin Esteban Mansilla. Coordenador de Aracaju, em Sergipe, desde 2014, se manteve engajado em todos esses anos e tem um trabalho muito importante.

O evento de estímulo à solidariedade e de premiação dos melhores voluntários, também conhecido como Sorriso do Bem, acontece desde 2006 em diferentes cidades do país. Em 2020, faz parte do movimento virtual Feliz por Ajudar, que teve início em 23 de novembro, apresentando vários cursos, vídeos e lives com profissionais de saúde e participantes da causa.

A programação contou ainda com depoimentos inspiradores de apoiadores voluntários que divulgaram o projeto e estimularam novos adeptos. Dentre eles, artistas, comunicadores e ativistas como Chico Buarque, Rita Von Hunty, Teresa Cristina, Lu Grimaldi, Bruno Torturra, Padre Julio Lancelotti, Ana Claudia Michels, Gretchen e Thammy, Martnália, Zezé Motta, Maitê Schneider e Glenn Greenwald.

No encerramento, dia 21 de dezembro, às 20 horas, além da premiação dos profissionais que mais se destacaram, os internautas poderão assistir às belíssimas apresentações de Caetano Veloso, Julia Mestre, Zé Barra e Jota Quest. E ainda entender a importância do movimento em prol do voluntariado para melhorar a vida de cada beneficiário e da sociedade em geral.

Quem somos nós

A Turma do Bem é a maior rede de voluntariado especializado do mundo com mais de 79.000 beneficiários em todo o Brasil, América Latina e Portugal. Por meio dos seus 17.400 dentistas voluntários, a TDB oferece tratamento odontológico gratuito para crianças e adolescentes carentes e mulheres vítimas de violência, o que possibilita maior inclusão social.

Evento: #felizporajudar

Quando: de 23 de novembro a 21 de Dezembro

Premiação Melhor Dentista do Mundo: dia 21 de dezembro, às 20 horas

Realização: Turma do Bem

Onde assistir: youtube.com/fabiobibancos e Facebook Turma do Bem

