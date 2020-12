MPSE REQUISITA À SSP/SE INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA INJÚRIA RACIAL EM PARTIDA

18/12/20 - 15:24:26

O Ministério Público de Sergipe, por meio da Promotoria de Justiça do Controle Externo da Atividade Policial, emitiu ofício para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe (SSP/SE) requisitando instauração de procedimento investigativo para apurar suposta injúria racial ocorrida na partida de futebol entre Atlético Gloriense e Santa Cruz, pela Série A2 do Campeonato Sergipano, realizada no dia 12 de dezembro de 2020, no Estádio Editon Oliveira, no município de Nossa Senhora da Glória.

O caso chegou ao conhecimento do Promotor de Justiça Deijaniro Jonas Filho através de comunicado da Federação Sergipana de Futebol (FSF), após o árbitro da partida em questão, Rafael Santos de Andrade, ter registrado na súmula que um atleta da equipe do Santa Cruz foi expulso de campo após preferir xingamentos contra um atleta adversário, concluindo a frase com as palavras “seu preto”.

O Promotor de Justiça requisitou que sejam adotadas medidas pertinentes para apurar o episódio e, uma vez concluído o procedimento, que seja remetido ao Juízo de Direito da Comarca e à Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória.

Fonte: MPSE