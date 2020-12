Neto Batalha é diplomado a vereador do município de São Cristóvão

18/12/20 - 12:04:09

O vereador eleito em São Cristóvão, Neto Batalha, foi diplomado nesta quinta-feira, 17, no auditório do Fórum Desembargador Gilson Gois Soares. O ato tem por objetivo atestar quem são, efetivamente, os eleitos, habilitando-os a exercerem o mandato que postularam.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a diplomação foi restrita e os escolhidos pela população não puderam ir acompanhados, além disso, foi obrigatório o uso de máscaras, uso de álcool em gel e distanciamento social.

Para Neto Batalha, este é, oficialmente, o início de “um novo ciclo de trabalho por São Cristóvão” e, com o sentimento de vitória e gratidão, o vereador já diz que honrará cada voto recebido. “Fui eleito a vereador e a partir de agora vamos fazer um trabalho junto com a experiência e com a nossa juventude, com garra e disposição”.

Fonte e foto assessoria