Seduc divulga lista de bolsistas municipais selecionados no Programa Alfabetizar

18/12/20 - 13:28:16

Reunião online acontecerá de forma remota nesta segunda-feira, 21, às 15h, pela plataforma Zoom

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Colaboração e Assistência aos Municípios (Ascam), divulga nesta sexta-feira, 18, a lista de bolsistas selecionados para o Programa Alfabetizar pra Valer na função de coordenador municipal (Nível II) e para formador (Nível III). Na oportunidade, realizará na próxima segunda-feira, 21, uma reunião de acolhimento com todos os selecionados. O encontro acontecerá de maneira remota, às 15h, pela plataforma Zoom, e contará com a participação do secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho; da diretora da Ascam, Andrea Dantas, e do presidente da Undime-SE, Thiago Carvalho.

A seleção foi realizada em duas edições: a primeira ocorreu sob a coordenação da Ascam/Seduc, realizada por cada município e divulgada em novembro; já a segunda edição foi divulgada nesta sexta-feira, 18, com os demais municípios que antes não tinham aceitado participar.

A diretora da Ascam, Andrea Dantas, explica que os próprios municípios publicaram seus editais e selecionaram, a partir de uma portaria publicada pela Seduc com as orientações. “Essa acolhida é importante porque nós vamos dar as boas-vindas para os bolsistas que trabalharão juntamente com a gente no próximo ano, desenvolvendo as ações do Alfabetizar pra Valer nos municípios que fizeram adesão ao programa, bem como nas diretorias regionais de educação. Nós vamos informar sobre as formações do próximo ano e de como será a atuação dos bolsistas, e passaremos também orientações relativas à contratação”, disse Andrea Dantas.

Ela explicou que foram selecionados dois tipos de bolsistas. “Foram chamados os que irão atuar como coordenadores do programa em cada município que pactuou, e os que atuarão como formadores, que serão acompanhados pelos coordenadores, pela nossa equipe, pela equipe das diretorias regionais, e que trabalharão na formação com os professores do ciclo de alfabetização no último ano da educação infantil, como também farão acompanhamento pedagógico”, declarou.

Seleção

A seleção dos bolsistas foi feita em duas edições. A primeira foi divulgada em novembro, quando a comissão central do processo seletivo homologou, na Seduc, os resultados encaminhados pelos municípios e pelas diretorias regionais de educação. Ao todo, 70 municípios pactuaram adesão ao Programa Alfabetizar pra Valer do Governo de Sergipe. Contudo, na primeira edição do processo, estavam contempladas somente as vagas destinadas aos 53 municípios que, além de pactuados com o programa, concordaram com a retomada do processo seletivo no cenário de suspensão das atividades escolares presenciais, bem como as vagas destinadas para as 10 diretorias regionais de educação. Assim, foram disponibilizadas 53 vagas para a função coordenador municipal (Nível II) e 136 vagas para a função formador (Nível III).

A segunda edição foi instituída para os 17 municípios restantes que não participaram da primeira, bem como para os três que apresentaram vacância em alguma das funções. Ao todo, 20 municípios estavam aptos a participar dessa segunda fase, na qual foram disponibilizadas 18 vagas para a função de coordenador municipal e 28 vagas para a função de formador.

A Comissão Central do Processo Seletivo homologou, na Seduc, os resultados encaminhados por 16 dos 20 municípios, os quais concordaram em participar do certame. Os quatro restantes (Muribeca, Pedra Mole, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Lourdes) poderão selecionar bolsistas posteriormente. “Convém salientar que, nos municípios onde não houve candidatos selecionados, as vagas poderão ser preenchidas com o cadastro de reserva”, explica a professora Andrea Dantas, diretora da Ascam.

Assessoria de Comunicação da SEDUC – ASCOM