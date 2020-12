SAMUEL PARTICIPA DE REUNIÃO EM PROPRIÁ EM BUSCA DO FORTALECIMENTO DO DEM

19/12/20 - 17:36:15

Na manhã deste sábado, 19, o deputado estadual Capitão Samuel esteve na cidade de Propriá , onde encontrou os amigos Luciano de Menininha e Luanda da Ponte. Eles se uniram e disputaram a prefeitura do município na última eleição e somaram 6.780 votos.

O diálogo teve o objetivo de buscar o fortalecimento do democratas em Sergipe. Na oportunidade também dialogou com o Presidente do DEM, o jornalista Paulo Dantas.