Gloria Pires faz homenagem a Nicette Bruno: ‘Mestra’. Atriz compartilhou em suas redes sociais um registro com Nicette, que morreu neste domingo por complicações da COVID-19

“Nicette Bruno e Irene Ravache, além de serem atrizes experientes e mulheres que sempre admirei, também interpretaram Lola nas outras versões da novela. Imaginem a emoção instalada no set, justamente no último dia de gravação… Eu me senti uma privilegiada por todos esses contornos que tornaram esse encontro ainda mais especial”, comemorou Gloria Pires.