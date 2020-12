Neta de Nicette Bruno posta: “Partiu nosso amor maior”. Vanessa Goulart é filha de Bárbara Goulart, filha mais velha de Nicette Bruno

20/12/20 - 16:24:53

Vanessa Goulart, neta de Nicette Bruno, usou a web para lamentar a morte da avó. Vanessa é filha deBárbara Bruno, primogênita de Nicette.

“Sim, ela partiu, nossa luz, nosso amor maior… Mas agora ela está em todos os lugares, em todos os corações, em toda partícula de fé e amor emanadas por todos e por cada um. Que privilégio viver a experiência de ser sua neta nesta vida”, começou o desabafo de Vanessa.

“Sou neta e sou meta, seguindo seu exemplo em todos os momentos. O momento é de dor, mas a sua vibração sempre será a da alegria, do sorriso, do amor. Para as famílias que estão com membros hospitalizados com a Covid 19 nossa solidariedade e saibam que a vontade de Deus é soberana, entreguem em suas mãos. Nós, que continuamos, seguimos com a missão de levar luz a esta Terra em transformação. Amor a todos!”, finalizou a atriz de 45 anos.

REDAÇÃO QUEM, DO HOME OFFICE