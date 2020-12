PONTE PRETA DERROTA O CONFIANÇA E SEGUE SONHANDO COM O G-4 DA SÉRIE B

20/12/20 - 07:34:42

O Confiança e Ponte Preta entraram em campo na noite deste sábado (19), pela 30ª rodada, na Arena Batistão, em Aracaju.

Com o resultado de 2 a 1, a equipe visitante chegou aos 43 pontos mantendo-se na 9ª colocação, porém diminuindo a diferença para o Juventude, hoje abrindo o G-4, com 49 pontos. Já o Dragão, com o tropeço em casa, acabou permanecendo na 11ª posição com seus 39 pontos.

Depois de três derrotas seguidas, a Ponte Preta finalmente chegou aos 43 pontos e subiu para a nona colocação. A diferença para o G4 é de seis. Por outro lado, o Confiança perdeu a quarta nas últimas quatro rodadas, estacionou nos 39 e praticamente deu adeus as chances de acesso.

Foto: Luiz Neto/ Confiança