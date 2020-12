Queda tímida de casos de Covid em Sergipe: 913 e 6 óbitos

20/12/20 - 22:01:36

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 20, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 913 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 103.955 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 2.407 morreram. Todos os seis óbitos estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 93.691 pacientes foram curados.

As seis mortes foram: homem, 85 anos, de Aracaju, sem comorbidades; homem, 57 anos, também de Aracaju, com obesidade; homem, 72 anos, de Itabaiana, com hipertensão, diabetes e doença neurológica crônica; homem, 82 anos, de Ribeirópolis, com sequelas de acidente vascular encefálico; homem, 66 anos, de São Cristóvão, com encefalopatia metabólica e hipertensão; e mulher, 65 anos, de Simão Dias, com diabetes e doença cardiovascular crônica.

Foram realizados 237.647 exames e 133.692 foram negativados. Estão internados 291 pacientes, sendo 156 em leitos de UTI (115 na rede pública, sendo 94 adultas e 21 pediátricas; e 41 na rede privada, sendo 38 adultas e 3 pediátricas) e 135 em leitos clínicos (87 na rede pública 48 na rede privada). São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultado 6.663 exames coletados.

Foram ampliados transitoriamente os leitos de UTI neonatal da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) para 20 leitos devido o aumento de casos de infecção pelo SARS- CoV-2 entre os RN internados. A grande maioria não apresenta sintomatologia compatível com COVID-19, mas pela detecção do vírus através do RT-PCR há necessidade de manter medidas de isolamento. Todas as outras medidas para evitar a disseminação do vírus naquele ambiente foram tomadas.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.