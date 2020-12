Rosamaria Murtinho lamenta morte de Nicette Bruno: “Como lutamos por ela!”. Atriz de 85 anos falou à Quem sobre a morte da amiga, que estava internada com Covid-19 e pneumonia

20/12/20 - 16:26:53

Rosamaria Murtinho, de 85 anos de idade, lamentou a morte da amiga Nicette Bruno, de 87, que estava internada com Covid-19 em pneumonia. Nicette não resistiu e morreu na tarde deste domingo (20).

“Trabalhei com ela, com a Bárbara Bruno [filha mais velha de Nicette]. Agora ela está encontrando Jesus, Deus, falo que é universo e vai encontrar com [o marido de Nicette] Paulo [Goulart] e a mãe dela, a Nonoca. Quando ela encontrava a gente, ela dava aquele passinho miúdo e abria os braços e abraçava a gente, abraçava e beijava. Nunca vou esquecer isso. Nunca conheci ninguém mais alegre, solidária e com bondade no coração como ela. Ela e o Paulo criaram os filhos com muita amizade entre eles. O casal passou muito essa união para os filhos, isso era muito bonito”, finalizou Rosamaria à Quem.

CARLA NEVES (@CPDASNEVES)