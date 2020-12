TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE DIVULGA ABERTURA DE VAGAS DE ESTÁGIO

20/12/20 - 06:33:49

O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) está com vagas abertas para seleção de estagiários dos níveis médio e superior. O processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e as vagas são destinadas a estudantes de 27 municípios sergipanos.

Para participar, os candidatos devem cumprir os requisitos abaixo e as inscrições serão por cadastramento no site sne.iel.org.br/se e envio da documentação para o e-mail vagas.iel@fies.org.br, até o dia 30/12/2020.

São 35 vagas de ensino médio: Aracaju (9), Aquidabã (1), Boquim (1), Capela (1), Estância (1), Gararu (1), Itabaiana (1), Japaratuba (1), Lagarto (1), Laranjeiras (1), Maruim (1), Neópolis (1), Nossa Senhora das Dores (1), Nossa Senhora da Glória (1), Porto da Folha (1), Propriá (1), São Cristóvão (1), Simão Dias (1), Tobias Barreto (1), Campo do Brito (1), Ribeirópolis (1), Canindé (1), Carira (1), Cristinápolis (1), Itaporanga D’Ajuda (1), Nossa Senhora do Socorro (1) e Umbaúba (1).

Pré-requisitos dos estudantes de nível médio

16 a 18 anos, estudou em 2019/2020 em escola pública e não reprovou, média geral igual ou superior a 7,0 (sete), cursará 1º ou 2º ano em 2021, deve residir no município do estágio ou em município que integre a zona eleitoral e ter renda familiar de até 2 salários-mínimos. Se for deficiente, a idade é de 16 a 24 anos e não pode receber benefício do governo.

Documentação necessária (nível médio)

Deve-se cadastrar no site sne.iel.org.br/se e enviar os seguintes documentos para o e-mail vagas.iel@fies.org.br: currículo, atestado de matrícula e frequência regular no ensino médio ou educação profissional em instituição pública de ensino; comprovante de aprovação no ano letivo anterior em escola pública; ter renda familiar de até dois salários-mínimos, a qual deverá ser comprovada mediante entrega de declaração referente ao perfil socioeconômico assinada por responsável legal e/ou pelo estudante (Modelo Declaração) histórico escolar para comprovação da média geral.

São 25 vagas de nível superior: todas para a sede do TRE-SE, em Aracaju.

-Administração – 9 vagas

-Estatística – 1 vaga

-Informática ou Sistema da Informação ou Ciência da Computação – 1 vaga

-Jornalismo ou Comunicação Social – 3 vagas

-Ciências Contábeis – 3 vagas

-Direito – 7 vagas

-Engenharia Civil – 1 vaga

Pré-requisitos dos estudantes de nível graduação – estudante de instituição pública ou privada, ter cursado no mínimo 40% dos CRÉDITOS do curso e média geral igual ou superior a 7,0 (sete).

Documentação necessária (nível graduação)

Deve-se cadastrar no site sne.iel.org.br/se e enviar os seguintes documentos para o e-mail vagas.iel@fies.org.br: currículo, comprovante de matrícula e frequência regular em instituição pública ou privada de ensino; documento que comprove que o aluno cursou no mínimo 40% dos CRÉDITOS no momento do recrutamento; ter média geral igual ou superior a 7,0 (sete).

O estágio terá duração mínima de 1(um) ano e máxima de 2 (dois). Fica assegurado o percentual de 30% das vagas de estágio aos estudantes que se declararem negros, desprezada qualquer fração inferior a 1 (uma) vaga.

Mais informações sobre o processo seletivo por meio do telefone: (79) 3226-7465.

Fonte: TRE-SE