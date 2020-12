DEPUTADO CAPITÃO SAMUEL SE REÚNE COM A SENADORA MARIA DO CARMO ALVES

21/12/20 - 05:57:33

Foi com o objetivo de debater políticas de assistência social para o povo sergipano e o fortalecimento do partido Democratas em Sergipe, que na tarde deste domingo (20), o deputado estadual Capitão Samuel se reuniu com a senadora Maria do Carmo Alves.

Além da senadora, participaram da reunião Lucianinho de Propriá, e a Jornalista e filha da senadora, Ana Alves.

Por Anne Isabelle

Foto assessoria