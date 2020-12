CRESS-SE: INSCRIÇÕES ABERTAS PARA VAGAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU

21/12/20 - 13:34:52

Vagas de nível médio e superior

O Concurso Público do Conselho Regional de Serviço Social da 18ª REGIÃO – CRESS-SE, executado pelo Instituto Quadrix, está com inscrições abertas.

O certame prevê 29 vagas (4 efetivas e 25 de cadastro reserva). Os candidatos aprovados e convocados serão lotados na cidade de Aracaju (SE).

As oportunidades são para os cargos de nível médio: Assistente Administrativo; e de nível superior: Assistente Social – Agente Fiscal, Coordenador Geral e Diretor Técnico.

Os salários variam de R$ 1. 629,31 a R$ 2.900,00, acrescidos de auxílio-transporte e auxílio-saúde. A jornada de trabalho é de 30 (trinta) horas semanais.

As inscrições, de R$ 48 e R$ 55, poderão ser feitas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, ATÉ o dia 08 de fevereiro de 2021.

Os candidatos serão avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 120 (cento e vinte) itens e valendo 120 pontos. A prova será aplicada na data provável de 14 de março de 2021, no turno da tarde, e terá duração de 3 horas e 30 minutos.

O Edital Normativo está disponível em http://www.quadrix.org.br.

Da assessoria