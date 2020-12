Deputado Ibran de Valmir promove o Natal Solidário para crianças carentes

21/12/20 - 14:09:40

Com o objetivo de promover alegria, esperança e fraternidade, o deputado estadual Ibrain Monteiro promoveu nesse domingo (20), mais um Natal Solidário no município de Lagarto.

A ação faz parte do projeto do deputado, iniciado no ano passado e tem proporcionado resultados satisfatórios para diversas crianças e adolescentes do município.

Ao identificar as necessidades dos mais carentes, Ibrain e sua equipe de trabalho, além de amigos, se unem para entregar presentes para as crianças de diversos bairros de Lagarto.

Em suas redes sociais Ibrain falou do projeto e, mesmo com as dificuldades devido à pandemia, conseguiu levar alegria para as comunidades por onde passou.

“Precisamos manter a essência do Natal; não só de doar presentes, mas também de manter o espírito de fraternidade e amor ao próximo”, disse Ibrain Monteiro.

Da assessoria