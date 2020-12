Dermatologista alerta para os cuidados com a pele durante o verão

21/12/20 - 13:59:03

Dezembro é o mês da campanha nacional dedicada à prevenção do câncer de pele e, com a chegada do verão, nesta segunda-feira, 21, os cuidados com a saúde da pele devem ser redobrados. Filtro solar, chapéu, óculos escuros com proteção ultravioleta, roupas adequadas, hidratação entre outros itens, são obrigatórios nesse período. A dermatologista do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, a médica Vanessa Freire, faz um alerta sobre os horários de exposição ao sol.

“Hoje é anunciado o verão é dada a largada para os cuidados para proteger um órgão tão importante que é a pele. A exposição ao sol deve ser evitada nos horários entre 10h e 16h, porque é o momento de maior radiação e isso pode causar insolação, fotoenvelhecimento, irritação na pele, e até mesmo o câncer de pele. Ficar debaixo do guarda-sol é o mais indicado”, orientou Vanessa Freire.

Como essa é uma época de lazer e que as pessoas não vão deixar de ir à praia ou frequentar piscinas, o ideal é a proteção e cuidados que devem ser adotados com a pele. “Usar o protetor solar fator mínimo de 30, roupas de proteção, ficar na sombra, beber água, hidratar a pele sempre com hidratantes dermatologicamente testados, quando for tomar banho evitar o banho quente nesse verão pois ele retira a barreira de proteção da pele, evitar sabonetes abrasivos e usar óculos escuros com proteção UVA e UVB”, disse a dermatologista.

É importante reforçar também que a exposição ao sol tem efeito cumulativo na pele. A exposição solar sem proteção e várias queimaduras solares de primeiro grau ao longo da vida podem causar câncer de pele.

Ascom/SES