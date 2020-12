CBM: FORMATURA MARCA O LANÇAMENTO DO HINO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS

21/12/20 - 09:38:35

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou, no quartel central de Aracaju/SE, uma formatura para apresentação do Hino Oficial escolhido, por meio de concurso, para homenagear o 100° aniversário da corporação. O vencedor, Erik Barbosa Sarmento, com a canção intitulada ‘Auriflama do Bombeiro’, obteve pontuação final de 8.262, recebendo um troféu e uma premiação no valor de R$ 5 mil.

Lançado no Diário Oficial do Estado N° 28.470, de 24 de julho deste ano, o concurso para criação do hino teve como objetivo fortalecer os laços culturais e a tradição entre os membros da corporação junto a outros símbolos, como a bandeira e o brasão. Entre os critérios que foram avaliados nas composições estavam originalidade, ritmo, estilo, melodia, harmonia, clareza e adequação ao tema. Ao todo, seis canções tinham sido selecionadas pela comissão técnica para a fase final.

Erik Sarmento faz arranjos para a Orquestra Jovem de Sergipe. Para participar do concurso, ele começou a ouvir dobrados e pensar algumas ideias voltadas para músicas de bandas militares, já que está acostumado a escrever apenas para instrumentos de cordas. “A parte da melodia foi bem inspirada em outras canções militares, como a do Soldado do Fogo, das Forças Armadas e de Corpos de Bombeiros de outros estados. O sentimento de vencer esse concurso é de felicidade, pois consegui contribuir com essa honrada instituição”, explica.

Segundo o comandante-geral do CBMSE, coronel Alexandre José, o hino é um marco dos 100 anos da corporação, essencial para reforçar a imagem e símbolos sobre o Corpo de Bombeiros em Sergipe. ” Parabenizo a todos os concorrentes do concurso do hino e, em especial, ao vencedor do concurso. Esse hino é um marco para a nossa corporação, uma composição musical que exalta as tradições do CBMSE, mostrando nossa missão e simbolizando a importância dos bombeiros militares para a sociedade sergipana. A ideia foi valorizar nossa história”, diz.

Promoção de praças

Durante a solenidade ocorrida na sexta-feira, 18, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe promoveu quatro praças à graduação de 2º sargento. Dentre os promovidos, está Flávia Souza, que se mostrou bastante honrada com a ascensão na carreira. “Hoje me sinto feliz por ter alcançado mais um degrau nesta bela profissão”, conta a militar.

Na oportunidade, houve a entrega simbólica do botton comemorativo do centenário, que pode ser utilizado por tempo indeterminado, sobreposto à farda, ao lado esquerdo, a 60mm acima do bolso. O brinde está sendo distribuído para toda a tropa, para que os bombeiros carreguem no peito uma identificação de que fazem parte desta história.

Também foi realizado o encerramento da 1ª Turma do Programa de Preparação para a Reserva Remunerada (Reformação) e do Curso de Especialização em Prevenção de Incêndio e Pânico (CEPI). O Reformação foi lançado no dia 31 de janeiro deste ano, com o intuito de auxiliar os profissionais na transição para a fase da aposentadoria, orientando-os sobre como se preparar para mudar alguns hábitos, planejar as novas rotinas, cuidar da saúde, realizar sonhos e manter cautela nos gastos e economia. Já o CEPI iniciou no dia 4 de outubro, teve carga horária de 461 horas e abordou, dentre outros assuntos, análise de projetos, normas técnicas e instrução normativas do CBMSE.

Em seu discurso na formatura, o comandante-geral, coronel Alexandre José, destacou a autorização do governador Belivaldo Chagas para convocar mais 70 aprovados no concurso para soldado, já publicada em Diário Oficial, e anunciou outras novidades. “Pretendemos iniciar o curso de formação no mais curto espaço de tempo possível, tão logo concluamos as etapas administrativas e burocráticas. Também decidimos que os 12 cadetes que iniciaram sua formação no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás concluirão o CFO (Curso de Formação de Oficiais) aqui em Sergipe. Do ponto de vista operacional, a boa notícia é que chegou em Aracaju, no último dia 16, a mais nova aquisição do CBMSE, um ABT (Auto Bomba Tanque), que deverá entrar em operação assim que houver a regularização documental do veículo. Concluímos ainda processo licitatório para aquisição de mais 7 ABT’s e 7 ABS’s (Auto Busca e Salvamento”, ressaltou.

Confira abaixo a letra do hino vencedor do concurso:

Auriflama do Bombeiro

(Autor: Erik Sarmento)

Sapadores pujantes pioneiros

Fundação do excelso atual

Epopeicos são vossos Bombeiros

Oh Sergipe, tua guarida sem igual.

Se a tormenta ou o sinistro assomar

E o fogo à Paz desfraldar

Sempre a postos estão os guerreiros

Co’o embate o sossego lavrar.

Mão amiga Braço forte.

Vida alheia e riquezas a salvar

Seja no sul ou seja no norte:

Auriflama do Bombeiro Militar.

Em Sergipe forjados soldados

“Sub Lege Libertas” firmar

Da centúria somos encimados

Atilados no labor de salvar.

Se a vida esvai-se em pavor

E a missão fatigante nos for

Aguerridos, heroicos, honrados

Seguiremos com afinco e valor.

Mão amiga Braço forte.

Vida alheia e riquezas a salvar

Seja no sul ou seja no norte:

Auriflama do Bombeiro Militar. (2x)

Fonte: Ascom/CBMSE