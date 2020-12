Hemose mobiliza doadores e grupos para ampliar estoques de sangue

21/12/20 - 16:33:06

Como estratégia de captação de doadores de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) reforça as ações para convocação de voluntários fidelizados. “As pessoas são solidárias e bastante receptivas, por isso fazemos questão de ter esse contato telefônico e solicitar que eles venham até o hemocentro para contribuir como serviço”, destacou a gerente do setor, Rozeli Dantas.

“Sempre venho doar. Mas hoje o motivo que me trouxe foi uma ligação que recebi do pessoal do serviço social. Elas me explicaram que o estoques do meu sangue – O negativo -, está baixo, por isso não pensei muito. Vim ajudar”, declarou o doador Joaneson Xavier.

As ações deste mês de dezembro visam aumentar as doações de sangue para assegurar o atendimento da demanda transfusional durante as festas de final de ano. “Com a proximidade das celebrações de Natal, trabalhamos para mobilizar o maior número de doadores, instituições e empresas parceiras para nos ajudar com a reposição dos sangues, O, A, B e Ab, positivo e negativo”, explicou a gerente de Ações Estratégicas do Hemose.

Dentre as empresas parceiras está a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), que encaminhou mais um grupo de funcionários para doação semanal. “Ficamos extremamente felizes em poder contar com esse apoio. Quero aproveitar e, em nome de toda a gestão, agradecer ao engenheiro eletricista e empresário Ivan Leite, que nos visitou durante a doação de seus funcionários”, salientou Rozeli.

Para doar sangue é preciso está bem de saúde, ter idade entre 16 a 69 anos, pesar acima de quilos, comparecer ao serviço bem alimentado e apresentar um documento oficial, com foto, válido em todo território nacional.

Segurança

O Hemocentro de Sergipe prossegue com o trabalho de sensibilização para doação de sangue e, para isto cumpre os protocolos sanitários e para evitar o contágio do coronavírus, disponibiliza álcool em todas as áreas de circulação do ciclo do doador, mantém a sinalização de cadeiras e assentos para o distanciamento social, dentre outros. Para informações e agendamento da doação de sangue, através dos telefones: (79) 3225-8039 e 3259-3174.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)