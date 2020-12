JUVÊNCIO: “DESDE 2004 ESCOLHI SERVIR AO POVO E ENCERRO DE MANEIRA SATISFEITA”

21/12/20 - 11:21:05

Encerrando seu terceiro mandato enquanto vereador por Aracaju, Juvêncio Oliveira (PSD) despede-se enquanto político e aproveita para comemorar o sucesso dos últimos quatro anos

O vereador classifica sua vereança como ” produtiva e desafiadora”. O parlamentar, que durante esse período assumiu importantes cargos na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), como vice-presidente da Casa e presidente da Comissão de Justiça, afirma que buscou atender às necessidades apontadas pela população aracajuana sempre priorizando a qualidade de vida e os direitos dos cidadãos, bem como, o crescimento do município.

“Ao longo desses quatros anos fizemos um trabalho em conjunto com as lideranças de diversos bairros da capital, criando, assim, um verdadeiro elo entre os poderes Executivo e Legislativo, onde por meio de proposituras, moções e Projetos de Leis (PLS) muitas benfeitorias foram realizadas em toda capital. Acompanhamos de perto todas as realizações da Administração Municipal e fico muito orgulhoso com tudo que vivi, pois construímos um mandato colaborativo, onde aproximamos o povo da rotina da Câmara de Vereadores”, ressalta Oliveira.

Atuação marcante

São mais de 300 proposituras protocoladas na Casa sobre mobilidade, saúde, infraestrutura, saneamento básico, acessibilidade e segurança pública. Para Juvêncio, “essas proposituras, aprovadas em sua grande maioria, atendem aos quatro cantos da capital, tendo como destaque os serviços de limpeza e tapa-buracos, recapeamento, pavimentação asfáltica, reforma de terminais de ônibus, revitalização de praças, redimensionamento de rótulas, construção de ciclovias, podas de árvores, construção de abrigos de ônibus, quebra-molas, readequação de calçadas, instalação de placas sinalizadoras, redutores de velocidade, iluminação pública e serviços de terraplanagem, além dos Projetos de Lei que destacam direitos e deveres dos cidadãos.

“Posso afirmar com total clareza que conseguimos atender às expectativas do eleitorado. Eu e minha equipe estivemos em muitos bairros verificando a individualidade de cada comunidade. Nesse cenário, o Bairro Industrial, o Santa Maria, o Santo Antônio, Centro, Coroa do Meio, Jabotiana, Farolândia, Santos Dumont, São José , Suíça, Aruana, São Conrado, Marivan, Mosqueiro, assim como o Povoado Areia Branca foram regiões de grande cuidado ao longo desse tempo”, pontua.

Por realizar um mandato colaborativo, o parlamentar esclarece: “sabemos que nem sempre o vereador consegue realizar tudo em um tempo hábil, pois obedecemos protocolos. Mas é nesse encerramento de ciclos que reforço o quanto tive uma equipe preparada, a qual foi fundamental para todas as nossas conquistas”, afirma.

E falando em conquistas, Juvêncio relata o grande marco em seu mandato: vivenciar ao lado do prefeito Edvaldo Nogueira (PC do B) a entrega da obra da Avenida Caçula Barreto, mais conhecida como Canal 3, no conjunto Augusto Franco. “Esse momento ficará registrado em minha memória para sempre, já que fui um dos grandes incentivadores e articuladores dessa obra. Foi uma promessa de campanha eleitoral e que consegui concretizar graças à ajuda da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA)”, ressalta o vereador.

Outros atos importantes também foram realizados pelo parlamentar, a exemplo das ações educativas para a preservação do Tramandaí, como também a criação de projetos com foco na saúde das crianças e adolescentes. Juvêncio lembra ainda, o incentivo à reforma de mais de dez praças de Aracaju, além da autoria de grandes Projetos de Lei, a exemplo: Pl 4.978/2017 que assegura matrícula para alunos com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência; outro PL que tem como objetivo dar atenção e cuidados necessários aos pacientes com doenças consideradas incuráveis e em estado avançado, com cuidados paliativos em domicílio; PL ‘Praia para Todos’, que tem a intenção de garantir esteira para passagem de cadeiras de rodas pela areia para a prática de atividades esportivas adaptadas, além de jogos recreativos.

Fiscalização

Apesar de estar à frente da base aliada da Gestão Municipal, durante seu mandato Juvêncio Oliveira não deixou de fiscalizar, cobrar e parabenizar tanto em Plenário quanto nas sessões on-line, realizadas devido à pandemia. “Não é porque faço parte da base do prefeito que não cobrarei ações, assim como, sei o quanto é importante e justo parabenizar tudo o que a gestão municipal contribuiu para a melhoria da nossa capital”, completa.

Coletividade

Sobre o funcionamento da Câmara Municipal, principalmente neste período de pandemia, Juvêncio aproveita para parabenizar o desempenho dos pares. “Mesmo havendo essa questão de oposição e situação, quando todos nós fomos surpreendidos com o Coronavírus, vi que todos os meus colegas parlamentares se uniram para garantir a celeridade dos processos”, enfatiza o parlamentar.

Encerramento

“Estou em paz e ciente de que tenho muito a contribuir para a nossa capital, pois deixarei de ser político, mas a política não sairá de mim. Agora é chegado o momento de dar um novo gás em minha história, afinal, desde 2004 escolhi servi ao povo e encerro de maneira muito satisfeita esse ciclo. Gratidão a Deus e gratidão a cada um dos meus 4.861 eleitores!”, conclui.

Foto: César de Oliveira

Por Marcelo Efron