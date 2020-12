Natal com Mobilidade leva doações para instituições beneficentes

21/12/20 - 08:23:09

Em continuidade com as ações ligadas ao Natal com Mobilidade 2020, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp) realizou a entrega dos donativos arrecadados.

Os locais beneficentes receberam a visita do ônibus iluminado para fazer a entrega que, ao todo, somou mais de mil itens: 1333 peças de roupas, brinquedos, mochila, material escolar, kit de higiene, cesta básica e lanches. Foram ajudadas 175 pessoas entre idosos, adolescentes e crianças.

Receberam as doações : Abrigo Cacula Barreto, Abrigo Sorriso e Casas Lares (de crianças e adolescentes órfãos); Same e Lar Isaías Gileno (de idosos); Instituto Joana Angeles (de crianças excepcionais); além de outras comunidades.

Fonte e foto assessoria