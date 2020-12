Nesse Natal a LBV entrega cestas de alimentos as famílias em Sergipe

Graças à solidariedade do povo, famílias tem um Natal feliz

Nesse mês, a Legião da Boa Vontade (LBV) realizou as entregas das cestas de alimentos e Kits de limpeza às famílias atendidas nos programas e instituições parceiras. A iniciativa solidária faz parte da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia! que visa proporcionar um Natal sem fome, digno e feliz. As cidades beneficiadas foram Aracaju, Monte Alegre e Feira Nova.

A ação amparou centenas de famílias sergipana, dos municípios de Feira Nova e Monte Alegre.

A entrega das cestas é o coroamento da campanha, isto é, proporciona um Natal mais feliz e sem fome aos que mais necessitam. Muitas vezes, uma cesta é a garantia da alimentação de uma família inteira, a dona de casa Maria Aldiglesia Ferreira revelou a importância de receber este presente de natal: “Essa cesta básica veio pra suprir as necessidades de muitas famílias que precisa, eu sou uma delas, então eu quero agradecer, deveria ser assim as pessoas fazerem o que a LBV faz, enche o coração das pessoas de esperança, muito obrigada LBV.”

De acordo com Luzia Pereira dos Santos, receber a cesta foi uma grande benção, :” eu agradeço a LBV por tudo de bom que ela faz por nós, por esta cesta básica muito boa, e que Deus abençoe a todos, e feliz natal, que Deus nos una e nos dê força para lutar.”

“A parceria com a LBV só veio somar o apoio junto as famílias necessitadas, quero aqui agradecer e dizer que estou de coração feliz em poder abençoar essas famílias aqui em Feira Nova com estas cestas básicas e esses kits de limpeza, obrigada LBV por esse grande apoio.” Lidiane Ávila, Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Feira Nova.

Em Aracaju, a LBV está localizada na Rua Reis Lima, 181, ao Lado do CAIC, no bairro Industrial. Telefone: (79) 3241-4614.

