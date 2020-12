Plano odontológico Hapvida permanece em ritmo de crescimento e ultrapassa a marca de três milhões

21/12/20 - 12:53:58

Com alto investimento em tecnologia e otimização da rede credenciada, o Hapvida alcançou a marca de três milhões de clientes em odontologia

Com o objetivo de levar um serviço de saúde completo para os seus clientes, o plano odontológico do Hapvida continua em ritmo de expansão no mercado brasileiro. O Sistema Hapvida alcançou a marca de mais de três milhões de beneficiários em odontologia, incluindo os clientes dos planos administrados. De acordo com balanço divulgado pelo Hapvida no terceiro trimestre de 2020, o número de beneficiários em planos odontológicos apresentou crescimento de quase 70% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Ao portfólio de planos odontológicos foram adicionados 145 mil novos beneficiários de forma orgânica e pouco mais de 1 milhão de beneficiários através de aquisições.

O Hapvida, um dos maiores sistemas de saúde do Brasil, possui rede de atendimento com mais de 15 mil dentistas credenciados em todo o território nacional, e opera de forma totalmente online em uma rede 100% credenciada. Por meio de plataforma tecnológica própria, a operadora consegue realizar a gestão completa da rede de atendimento odontológico em tempo real. “Os beneficiários que acessam o sistema conseguem de forma simples, rápida e segura verificar quais os dentistas que atendem mais próximo de sua residência ou trabalho, e também as datas mais próximas que eles têm para realizar a consulta. A ferramenta permite, ainda, a adaptação da rede credenciada de acordo com a demanda”, explica Jaqueline Sena, superintendente do plano odontológico do Hapvida.

O sistema próprio de agendamento de consultas, chamado Odonto+ Perto, que garante o fluxo de pacientes para o dentista credenciado, contribui para o aumento do faturamento do profissional com o atendimento aos beneficiários Hapvida, fortalecendo a parceria e, principalmente, permitindo um maior controle de consultas para os usuários.

Sinergia entre as operadoras

O plano odontológico do Hapvida tem o objetivo de levar os serviços de forma mais acessível para todos os clientes. Como essa assistência está totalmente inserida em uma das maiores operadoras de planos de saúde, a empresa utiliza toda a sua infraestrutura e expertise para fazer atendimentos de planos odontológicos ampliando o seu alcance e abrangência em território nacional.

“Temos uma relação de ganha-ganha com toda a cadeia de valor. Toda a estrutura administrativa que já é do Hapvida na gestão do plano de saúde acaba sendo otimizada pela área de planos odontológicos, o que nos permite realizar um melhor controle da rede com eficiência de custos, reduzindo o repasse ao cliente final. Isso fideliza o atendimento, gera confiança e aumenta a nossa carteira por todo o Brasil. Estamos muito contentes em alcançar cada vez mais clientes com excelência e segurança, sobretudo agindo nos cuidados preventivos para a saúde bucal dos pacientes, além dos procedimentos mais complexos que envolvem o tratamento eletivo e de urgência”, finaliza Jaqueline.

Sobre o Sistema Hapvida

Com mais de 6,7 milhões de clientes, o Sistema Hapvida hoje se posiciona como um dos maiores sistemas de saúde suplementar do Brasil presente em todas as regiões do país, gerando emprego e renda para a sociedade. Fazem parte do Sistema as operadoras do Grupo São Francisco, RN Saúde, Medical, Grupo São José Saúde, além da operadora Hapvida e da healthtech Maida. Atua com mais de 36 mil colaboradores diretos envolvidos na operação, mais de 15 mil médicos e mais de 15 mil dentistas. Os números superlativos mostram o sucesso de uma estratégia baseada na gestão direta da operação e nos constantes investimentos: atualmente são 45 hospitais, 191 clínicas médicas, 46 prontos atendimentos, 175 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial.

