PM RECUPERA CARRO ROUBADO PRENDE HOMEM COM MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO

21/12/20 - 06:43:53

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM recuperou neste domingo (20) um veículo com restrição de roubo no bairro aeroporto.

Durante patrulhamento na região, os policiais foram acionados pelo CIOSP para verificar um veículo suspeito parado em uma das ruas do bairro.

No local, o veículo foi encontrado com placa policial de um outro veículo. Ao consultar o chassi, constatou -se que era um veículo roubado dias antes no bairro Santa Maria.

Diante da situação, o veículo foi caminhado à delegacia e devolvido ao seu proprietário.

Ainda no domingo, a Força Tática/1°BPM prendeu indivíduo com mandado de prisão em aberto no bairro Santa Maria.

Durante patrulhamento na área, os policiais receberam a informação de populares que havia um elemento suspeito em um bar do conj. 17 de Março. Ao chegar no local, os policiais abordaram o suspeito e com ele nada foi encontrado.

Ao consultar o sistema, foi constatado que o suspeito possuía um processo criminal por estupro de vulneráveis com mandado de prisão.

Diante da situação, o suspeito foi caminhado à delegacia para providências cabíveis.