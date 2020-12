Abertas as novas salas para a testagem de assintomáticos da covid-19 no município

21/12/20 - 06:09:57

Diante do atual cenário da pandemia do novo coronavírus, o qual, do ponto de vista epidemiológico, considera que o vírus está se espalhando de maneira diferente, principalmente entre a parcela mais jovem da população, a Prefeitura de Aracaju identificou a necessidade de abrir, dentro das Unidade Básicas de Saúde (UBS), salas para testagem de assintomáticos. Atualmente, a rede dispõe de seis unidades para testagem em pessoas que não estão apresentando sintomas da covid-19.

O cidadão que, mesmo sem sintomas, perceber a necessidade de fazer o teste para detecção da covid-19, pode ir nas UBS Ministro Costa Cavalcante, Onésimo Pinto, Geraldo Magela, José Machado, Santa Terezinha e Max Carvalho, todas com funcionamento das 7h às 19h, de domingo a domingo, com exceção das UBS Santa Terezinha e a Max Carvalho, que funcionam apenas de segunda a sexta-feira.

“Por hora vemos que, aparentemente, o vírus mudou e aí temos um público mais jovem, epidemiologicamente falando, sendo adoecido, pessoas com sintomas mais leves e/ou assintomáticos e por isso surgiu a necessidade de abrir, dentro das unidades que não estão exclusivas, mas que são próximas às que são exclusivas – que estão com muito atendimento – salas para a realização do RT-PCR”, explica a responsável pela coordenação da estratégia e saúde da família da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Kamila Fialho, ao explicar a demanda gerada pela mudança no modelo de contaminação.

De acordo com Fialho, o Município optou por fazer o RT-PCR não só em pacientes sintomáticos, mas também em assintomáticos, na tentativa de diminuir a contaminação na população como um todo. “Aumentamos a quantidade de testagem porque assim conseguiríamos prever essa quantidade de pessoas positivas, porém assintomáticas, que continuariam contaminando quando estão no convívio social. Então, conseguimos barrar a contaminação ou de alguma forma prevenir, quando detectamos previamente ou existe o conhecimento desse resultado positivo e é feito o isolamento conforme determina a Vigilância Epidemiológica. Aí a gente abriu em mais duas UBS com salas de coleta”, explica Kamila.

A testagem de assintomáticos é realizada de maneira ágil, já que o paciente só se dirige a unidade, indo direto para a sala de coleta, e não exige nenhum critério prévio. “Estamos organizando os fluxos das UBS. Aracaju optou por fazer o teste em toda a população. Quem quiser, não tem nenhum pré-requisito, chega e faz”, afirma Fialho.

Paralelo à realização do RT/PCR em salas específicas nas seis UBS disponibilizadas para esse tipo de testagem, a equipa da Vigilância Epidemiológica, por meio do TesteAju, também está realizando ações de testagem em pontos de bairros estratégicos, fazendo a coleta em locais como praças, por exemplo, assim como de testes rápidos IGG/IGM.