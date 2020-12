Prefeitura fiscaliza academias para garantir cumprimento de medidas de biossegurança

21/12/20 - 16:26:47

Nesta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Aracaju, em ação coordenada pela Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), deu continuidade ao cronograma de fiscalizações para assegurar o cumprimento das medidas de biossegurança contra a covid-19 na capital sergipana, visitando, desta vez, academias. A ação visa, sobretudo, orientar os donos dos estabelecimentos a fim de evitar o contágio pelo novo coronavírus.

De acordo com o secretário da Semdec, Luís Fernando Almeida, as fiscalizações, desenvolvidas conjuntamente por equipes da Defesa Civil municipal, Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) e Guarda Municipal de Aracaju (GMA), além da Rede de Vigilância Sanitária (Revisa), da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foram intensificadas, neste final de ano, para reforçar as orientações aos proprietários de estabelecimentos comerciais.

“Assim como visitamos as academias, nesta segunda, nossas equipes, desde a semana passada, também já percorreram lojas, no Centro da capital, shoppings e bares. O objetivo é conter a propagação do coronavírus, em um esforço conjunto entre o poder público, comerciantes e a população, para que haja o cumprimento das normas de biossegurança indicadas pelas autoridades sanitárias, de maneira a evitar a disseminação do vírus”, conta o secretário.

Uma das medidas designadas especialmente para academias, como destaca o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Sílvio Prado, é a limpeza dos aparelhos, principalmente os de uso coletivo, pois podem ser um forte meio de contágio.

“Nessa classe de ocupação, além das regras de biossegurança, nós estamos reforçando a orientação de que os equipamentos e os aparelhos que são de uso comunitário, ao longo do dia, devem ser higienizados todas as vezes em que for utilizado. Deve haver disponibilização do álcool 70%, em todos os ambientes, e a conscientização dos clientes para que higienizem os aparelhos antes de fazer uso. Essa é a maior orientação para as academias”, pontua o coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Como as academias foram dos últimos segmentos a reabrir, devido a preocupação em ser um ambiente propício à transmissão do vírus, o coordenador de um destes estabelecimentos, Adriano Souza, diz que todos os protocolos de segurança foram adotados mantendo, inclusive, uma fiscalização própria, para que todos os alunos cumpram as normas de maneira que possam mostrar que é possível a academia estar aberta e não ser um foco de transmissão.

“Esse tipo de fiscalização, com a Defesa Civil, Procon e a Vigilância Sanitária, é interessante para reforçar e verificar se tudo o que estamos fazendo está dentro do correto, de maneira que possamos manter o estabelecimento o mais seguro possível para os nossos clientes e funcionários. Eu vejo essa ação como muito interessante e efetiva para que possamos cumprir, da melhor forma possível, esses protocolos e manter a todos o mais seguro possível”, afirma o coordenador de academia.

Foto: Sérgio Silva