Prefeitura vai criar festival com produtos audiovisuais contemplados pela Lei Aldir Blanc

21/12/20 - 10:04:55

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), inicia a preparação do Festival Audiovisual na Cidade. Durante a ação, serão apresentados 84 produções.

Coordenador do Núcleo de Produção Digital Orlando Vieira (NPD), Anderson Passos explica a iniciativa. “A ideia do Festival é promover um cineclube tanto em espaços abertos quanto em salas de cinema, para valorizar a produção audiovisual aracajuana. As exibições ocorrerão ao fim da tarde dos sábados, respeitando o distanciamento social. A ideia é reocupar os locais de lazer pela população, de forma segura e prazerosa, e estimular a reflexão cultural antes, durante e após as exibições dos filmes produzidos na cidade, além de democratizarmos alguns projetos no âmbito virtual”, destaca.

O cineasta Jonta Oliveira se mostra ansioso com a exibição do seu projeto. “Eu estava extremamente preocupado para finalizar o curta e agora vou ter a possibilidade de finalizá-lo com o auxílio de muita gente bacana que está envolvida nesse trabalho”, frisa.

O cineasta também conta sobre seu projeto de curta-metragem “No Verso Tem um Céu”. “Esse curta tem uma proposta de estimular a auto reflexão, de desconstruir o espectador em busca de algo que seja significativo para o mesmo, vai ser ótimo”, afirma.

Muito além do projeto contemplado, a também cineasta Camilla Pedroza, que compartilha a direção da websérie denominada “Fala Potcha” com Jéssica Araújo, analisa que o Festival terá um impacto significativo para a população aracajuana.

“O Festival é muito importante, principalmente por contemplar artistas que são novos. Muita gente começando agora ou saindo da faculdade foi contemplado. Então, parte da população que está interessada no Festival, verá projetos de pessoas que são novas no mercado de trabalho e essa visibilidade é muito importante”, comemora Camilla.