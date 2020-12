Programação semanal de combate ao Aedes contempla Suíssa, Farolândia e Jabotiana

21/12/20 - 09:13:10

Por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a Prefeitura de Aracaju segue realizando ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Neste sentido, durante a semana, a administração municipal realiza a aplicação do UBV Costal (fumacê) e aos sábados o mutirão de combate ao mosquito, em parceria com a Empresa de Serviços Urbanos (Emsurb) e a Secretaria de Meio Ambiente (Sema).

Nesta semana, o cronograma para aplicação do fumacê costal contempla bairros em três áreas da cidade. Na segunda, 21, os agentes atuarão no bairro Suíssa; na terça-feira, dia 22, é a vez da Farolândia; e na quarta, 23, as equipes realizam a ação no bairro Jabotiana.

Cuidados

A Secretaria reforça que a participação da população é fundamental para evitar a proliferação do mosquito transmissor. Confira os cuidados: limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado; tirar água dos pratos de plantas; colocar garrafas vazias de cabeça para baixo; tampar tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água; manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas; escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas, tonéis e caixas d’água) e mantê-los sempre limpos.

