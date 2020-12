SÃO CRISTÓVÃO OFICIALIZA INTERESSE NA COMPRA DE VACINAS CORONAVAC

21/12/20 - 14:43:40

A prefeitura de São Cristóvão, através do prefeito Marcos Santana junto à secretaria de saúde, enviou na última sexta-feira (18) um ofício ao Instituto Butantan acerca da intenção do município em realizar a compra das vacinas CoronaVac contra a covid-19. A aquisição das doses contra a covid-19 se dará caso as mesmas não sejam incluídas pelo Governo Federal no Plano Nacional de Imunização (PNI) e a compra dependerá da aprovação e registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A intenção preliminar é que sejam adquiridas 128.000 (cento e vinte oito mil) doses da vacina, quantidade que atenderia 64.000 (sessenta e quatro mil) sancristovenses, tendo em vista que há a necessidade de serem administradas duas doses da CoronaVac por indivíduo, respeitando-se o intervalo mínimo de dias entre uma dose e outra para a devida imunização da covid-19.

As doses seriam administradas em indivíduos com idade igual ou maior de 18 anos, não gestantes e que não estejam em terapias que possam reduzir a eficiência do sistema imunológico, levando em consideração os estudos da fase III da vacina CoronaVac, que não prevê imunização de gestantes e menores de 18 anos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), São Cristóvão possui atualmente 91.093 habitantes, dos quais 70% está em idade igual ou maior de 18 anos, e possui em media 1360 gestantes/ano, segundo o DataSus.

“A intenção de aquisição de doses da CoronaVac junto ao Instituto Butantan, nas condições supracitadas, condiciona-se a sua devida aprovação/registro na ANVISA e evidente melhor custo-benefício das respectivas doses em relação aos demais imunobiológicos eventualmente disponíveis à época das campanhas”, afirma o prefeito Marcos Santana.

A escolha da vacina CoronaVac considera que a CoronaVac está em estágio avançado de desenvolvimento e os ensaios clínicos realizados no Butantan, no Brasil, mostram resultados promissores. O Instituto Butatan já expressou concordância em colaborar com o fornecimento das vacinas, nos termos a serem ainda firmados junto à prefeitura e a imunização da população de São Cristóvão cumpriria um planejamento a nível municipal, de acordo com a distribuição das doses na rede básica de saúde do município.