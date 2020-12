SERGAS e funcionários realizam doações de 2,3T de alimentos e material de higiene

21/12/20 - 17:12:21

Donativos foram destinados a pessoas em vulnerabilidade e animais abandonados

A doação de alimentos e materiais de uso doméstico é uma causa que salva vidas, pois garante a sobrevivência de grupos vulneráveis. Observando o momento atual, em que muitos enfrentam dificuldades financeiras em função da pandemia do Coronavírus, gestos solidários fazem a diferença no cotidiano de muitas pessoas. Com base nessa realidade, a SERGAS junto com seus colaboradores organizou uma campanha de coleta de alimentos e materiais de higiene, beneficiando instituições filantrópicas na capital e no interior sergipano.

A SERGAS e seus funcionários juntos doaram cerca 2,3 toneladas de alimentos e materiais de higiene. Os alimentos foram destinados à Casa de Acolhimento Lar Dulce Lar, em Aracaju, e ao Lions Club Josilda de Melo Dantas, em Maruim. Os itens de higiene, por sua vez, foram divididos entre quatro instituições especializadas no cuidado de animais abandonados: Fraternidade Pet ONG, ADASFA e ONG Anjos, localizadas em Aracaju, e Meu Coração Tem Quatro Patinhas, de Barra dos Coqueiros.

Empatia

Segundo o diretor presidente da SERGAS, Valmor Barbosa, a campanha é motivada pelo sentimento de empatia. “Imagine quantas pessoas estão sofrendo com esse período de distanciamento social, sem ter como garantir o mínimo para a sobrevivência de seus entes. Por isso, pensando no lado social, a SERGAS e os funcionários procuram estar sempre juntos às entidades civis organizadas, atuando de forma colaborativa. Estamos doando alimentos e materiais de higiene a entidades reconhecidas e de credibilidade, com o objetivo de minimizar as dificuldades de pessoas e animais vulneráveis”, comenta.

Para a responsável pela Casa de Acolhimento Lar Dulce Lar, Eliane Fontes, gestos solidários como o da SERGAS e seus funcionários motivam a continuidade de seu trabalho. “Atitudes como essa nos levam a acreditar que nossa luta em favor dos desamparados e carentes vale a pena. Enfrentamos dificuldades de toda ordem para manter o lar aberto. Essa doação chega em boa hora, e com certeza irá contribuir muito para fazermos um Natal mais feliz e humano e serve como exemplo para outras empresas no estado”, afirma a voluntária, ressaltando que a instituição no momento está atendendo a 52 pessoas.

De acordo com a responsável pela Fraternidade Pet ONG, Sandra Santos, os donativos da SERGAS representam uma ação acolhedora. A instituição abriga animais abandonados e doentes, que são tratados e encaminhados para adoção após sua recuperação. “É uma iniciativa importante, que mostra a visão de responsabilidade social da companhia. Não temos palavras para agradecer aos funcionários e ao corpo diretivo da SERGAS pelo gesto humanitário”, salienta.

Texto: José Castilho Almeida de Jesus

Foto: ASCOM/SERGAS.