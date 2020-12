SES divulga 20ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de saúde

21/12/20 - 16:03:02

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou nesta segunda-feira, 21, a 20ª lista de convocação do credenciamento para profissionais de Saúde. Deverão comparecer no Centro Administrativo da Saúde (CAS) nesta terça-feira, 22, das 8h às 11h30, técnicos de enfermagem, seguindo a ordem de classificação do 254º ao 283º.

No período da tarde, das 14h às 16h30 de terça-feira, os técnicos em enfermagem nas colocações 284º ao 304º devem continuar se apresentando. Também precisam comparecer na mesma data e horário os fisioterapeutas classificados do 110º ao 111º, técnico de farmácia do 22º ao 24º e o 4º colocado terapeuta ocupacional.

Na quarta-feira, 23, das 8h às 11h30 é a vez dos enfermeiros generalistas, classificados do 308º ao 333º. Todos esses profissionais devem portar os documentos comprobatórios necessários. Tanto a lista completa dos classificados como a lista com os documentos necessários encontram-se no site https://www.saude.se.gov.br/, no banner ‘Credenciamento para a contratação de profissionais na área da saúde”.

Essa convocação do credenciamento é para profissionais que queiram atuar na Rede Estadual de Saúde durante a pandemia do coronavírus.

Ascom/SES