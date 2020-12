Universidade Tiradentes participa de solenidade dos 85 anos da OAB/SE

21/12/20 - 16:08:44

Conceito máximo pelo MEC, o curso de Direito da Unit possui o Selo IAE, resultado do desempenho da IES nos dez últimos Exames da OAB e das últimas duas edições do Enade.

A Sessão Solene em homenagem aos 85 anos de criação da seccional Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil, realizada no formato híbrido, no dia 14, contou com a participação da Universidade Tiradentes, representada pelo o Vice-Presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, Saumíneo Nascimento.

“A Universidade Tiradentes tem prestado uma excelente colaboração na formação de profissionais de Direito no Estado de Sergipe, oferecendo a graduação em Direito nos Campi de Aracaju, Estância, Itabaiana e Propriá, sendo a instituição que mais forma bacharéis em Direito no Estado de Sergipe, além de oferecer cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu em Direito, além do Mestrado”, informa Saumíneo.

O curso de Direito da Unit recebeu o Selo IAE, Índice Aguillar Education, indicador que reconhece os melhores cursos de Direito do país. O reconhecimento é o resultado do desempenho da instituição de ensino nos dez últimos Exames de Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – e das últimas duas edições do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade. O curso recebeu três estrelas. Com o conceito máximo pelo MEC, assegurando a nota 5, o curso de Direito da Unit também conquistou a pontuação máxima, cinco estrelas, pelo Guia do Estudante da Folha de São Paulo.

Diversas personalidades passaram pela graduação em Direito na Instituição de Ensino Superior (IES), a exemplo o atual Presidente da OAB/SE, Inácio Krauss, o ex-Presidente da Ordem em Sergipe, Henry Clay Andrade, o atual Governador Belivaldo Chagas, o Senador Alessandro Vieira, o Deputado Federal Fábio Henrique, o Deputado Estadual Samuel Carvalho entre outros políticos e personalidades da área jurídica.

“É importante destacar que o Magnífico Reitor da Universidade Tiradentes, Jouberto Uchôa de Mendonça, é membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas e tem sido um desbravador do ensino do Direito em Sergipe”, ressalta o Vice-Presidente Saumíneo Nascimento.

Assessoria de Imprensa