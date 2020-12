2021 SERÁ DE GREVE EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO E PELO FORA BOLSONARO

22/12/20 - 12:36:06

Com o aumento da contaminação por Covid-19 e com o retorno à média diária de mais de 700 brasileiros mortos, vítimas da pandemia, a Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) encerra o ano de 2020 com a certeza de que a crise sanitária no Brasil está longe de ser controlada.

Ao invés da vontade política e da atuação competente e vigorosa para vencer a pandemia, o Governo Bolsonaro decidiu abandonar a população brasileira à própria sorte em plena pandemia, colocando em risco a saúde e a vida de toda a população.

Ao invés de fortalecer o SUS e dar condições para os trabalhadores da saúde trabalharem, o ano se encerra com ataques ao serviço público, às empresas públicas, com o desmonte do estado brasileiro materializado na Reforma Administrativa que tramita no Congresso Nacional.

Desta maneira, na perspectiva da diretoria da CUT Sergipe, o ano de 2021 será marcado por muita luta para salvar a população brasileira da pandemia. Luta pelo direito à vacina para todos; em defesa do serviço público, das estatais e contra a Reforma Administrativa de Bolsonaro.

Afundado em desigualdade e desemprego, o Brasil caiu recentemente 5 posições no seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Desta maneira, para mudar o rumo do País, o movimento sindical prepara para o primeiro semestre de 2021 uma enorme Greve Geral do serviço público pelo Fora Bolsonaro e para derrubar a Reforma Administrativa que quer desmantelar de vez o serviço público.

A luta para mudar o rumo deste país desgovernado não tem como se cumprir sem a absoluta união de toda a população brasileira que reconhece a importância do serviço público junto a todas as representações sindicais e movimentos populares do Brasil.

Confira também a Resolução da CUT Nacional:

Direção Nacional da CUT analisou o ano que se encerra, fez um balanço das lutas e elencou as prioridades para o ano que vem, entre elas Vacinas Já e para todos

Por Iracema Corso